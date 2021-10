Inkharkhip tawh lo tura Expert Team rawtna sawrkarin a pawmpui

Health Secretary R.Lalramnghaka chuan State Level Expert Team on Covid-19 Management chuan Covid-19 hrileng karah nunphung pangngai zawh zir a ngaih thu leh, inkhar-khip ang kalphung hi tih tawh loh ni se tia sawrkara an rawtna sawrkarin a pawmpui thu a sawi.

Nimina I&PR Auditorium-a State Level Expert Team on Covid-19 Management-in an rawtna (recommendation) sawrkara an thehluh sawifiahna an neihah Health Secretray chuan lockdown-in hripui a tihrem chuan loh avangin ṭul bik thil engemaw vang tak a awm a nih loh chuan inkharkhipna (Total Lock-down) puan tawh loh an rawt a, an rawtna hi sawrkarin a pawm thu a sawi a, mithiamte’n a an zirchianna aṭang te, India state dangte tihdan phung ngun taka zirna aṭang te, khawvel ram dangin an tihdan phungte ngun taka zirchianna behchhana Expert team-in sawrkara inkaihhruaina dan thar an siam chu an thlen a, an pawm tawh tih a sawi a, Hripui leng avanga inkhuah khirhna chu zau zawk leh fimkhur zawk kal pui a ṭul a, inthlahdul tih hian phal zau lam ni loin, Covid-19 kara nun kawng leh nunphung pangngai te pawh pawh kan zir chhawm chho zel ang,” tiin, eng emaw chen chu he hri hi awm reng tawh tur ngaih a nih thu a sawi bawk.

Expert Team convener Dr. F.Lallianhlira chuan September ni 23-a din expert team-in sawrkara an rawtna thlen hrang hrang sawifiahin, Mizoram pawn aṭanga rawn lût tur khualzinte RAgT test-a negative te reng reng chu inkhung ngai loin, fimkhur taka CAB zawm tur a nih thu a sawi a, symptom an neih phawt chuan RT-PCR/TrueNat hmanga test leh thuai tur an nih thu leh an negative a nih pawhin ni 5 chhung quarantine a, RT-PCR/TrueNat hmanga test ve leh vek tho tur an nih thu a sawi.

Expert team-in sawrkara rawtna hrang hrang an thlen zingah chhungkuaa khunghran chungchangah natna lang chhuak nei lo hri kai si, mild symptom neite pawh home isolation-a dah a, natna na zual an neih loh chuan Dedicated Covid Health Centre (DCHC) leh Dedicated Covid Hospital (DCH) ah dah kher a ṭul tawh loh thu te, hri kai tam avanga a khua leh veng pum anga inkharkhip kalphung chu kalpui tawh lova, micro-containment zone ang deuha insawrbing tawh tur te, hri hi vantlanga darh tawh a nih avangin hri kai mai hlauhthawnawm zualte chu ngaih pawimawh a, nau pai lai te, kum 60 chung lam te, natna khirh veiho enkawl mekhote chu Chief Medical Officer (CMO) lamin survey lo nei ta se tihte chhawpchhuah a ni.

Expert team te hian natna benvawn nei leh ICU bakah damdawi in luh ngai hialhote tan DCHC leh DCH changtlung zawk sawrkarin ngaihtuah se tih te, district hrang hranga hospital leh private hospital-te chu wing khat tal chu enkawl theihna turin inbuatsaih ṭan se, chhim lam tan Civil Hospital, Lungleiah ICU khum 10 awmna a rang thei ang bera buatsaih nise tiin an thlen bawk.

Mizoram chhunga Covid-19 avanga boralte hming puanzar ṭhin chu, puanzar tawh loh tura rel a nih thu leh sawrkar pawhin a pawmpui tawh thu an sawi a, Covid-19 kai aṭanga ni 30 ral hmaa a boralte chu Covid-19 vanga thi-a chhiar tur a ni a ti a, ni 30 hnua damdawi in-a inenkawl chhunzawm zel ngai thi tate pawh Covid-19 vanga thia chhiar tur an ni tih a sawi bawk.

Covid-19 vanga damlo high risk-te tan Monoclonal Antibody Cocktail (MAC) chu doctor-in ṭul a tih phawt chuan hman theih a nih thu an sawi a, ZMC-ah kher ni lo, private hospital leh damdawi in dangte leh clinic-ahte pawh lak theih a nih thu sawiin, Expert team member Dr Rosangluaia chuan, “A hmang theitu an tam a, damdawi hlu tak a ni, a ti.