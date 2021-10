Scholarship chungchangah mithiam tirh thlak mek a ni:H&TE Minister

Higher & Technical Education ni bawk Dr. R.Lalthangliana chuan Scholarship chungchanga harsatna sawi neuh neuh awmah theihtawp chhuah a ṭan lak a ni a, Ministry of Tribal Affairs lamte pawh be pawpin, lehkha leh Phone hmangtea ûmzui a ni a, tunah hian mithiam tirh thlak mek a ni a, amaherawhchu Central lamah figure inmil loh vang te, inkaihhruaina an lo thlak vangte bakah, festival/hunpui lai a nih avangin tum ang tak chuan a kal chak thei rih lo a ni a ti.

He thu hi nimina Mizo Students’ Union (MSU) General Conference vawi-19-na Chanmari YMA Hall a neih a hmanpuinaah a sawi a, Minister chuan Mizoram University Southern Campus atana hmalaknate sawiin, hei hi kan ram tan asset/rohlu pawimawh tak a ni tiin, Subject-te pawh tunlai khawvel mila siam a nih tur thu a sawi a. Zirlai te chu mahni dinhmun chhuanlama siam mai lova, tumruhna leh chhelna nen lehkha taima taka zir turin Minister chuan a fuih a ni. Mizo Students’ Union te chu ram leh hnam tana pawl thahnemngai tak an niin hnam thilah an tlanchhe ngai lo chu fakawm a ti a, kan in pumkhat a, kan in lungrual chuan hnamdang lakah kan zahawm a ni a ti a. Minister chuan Conference Souvenir-Kulva Magazine chu a tlangzarh bawk a ni.