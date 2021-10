Joining Report pe tur MSU-in dang

Mizo Students’ Union (MSU) Kolasib District Hqrs. chuan National Highway Division- III, Thingdawl-a EE hna chelh lai, Er. Lalthanzuala, EE (Works) SE, Western Circle Office, Aizawla awm tura sawn chu Joining Report a pe tur an dang.

Nimina MSU, Kolasib District Hqrs. thuchhuah tarlan danin Er. Lalthanzuala hi Kolasib District-in kawngpui ṭha a neih theihna atana tha leh zung a tak taka sengtu EE niin an sawi a, chhan leh vang mumal awm lova sawn chhuah a ni chu hriatthiam harsa an tih thu leh pawi an tih thu an sawi a, he Notification hi sût a nih theihna atan Chief Minister hnenah sût tura ngenna an thehlut a, Serlui Constituency Bialtu MLA Lalrinsanga Ralte leh Kolasib Constituency Bialtu MLA, Minister ni bawk K.Lalrinliana hnenah lehkha copy hi an pe tel bawk a, anni pawhin theihtawpa an buaipui chung pawha Notification sutna a awm loh avangin nimin khan Er. Lalthanzuala joining report pe tur chu an dang ta tih an sawi a, thu leh awmhma chuan an dinna ngaiah an ding reng dawn tih an sawi.