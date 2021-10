Khuarel chhiatna thlen thulh atana ruahmanna lo siam lawk dan zirhona nei

Nimin khan Serchhip DC Conference Hall-ah District chhunga VC aiawh mi pahnih zel kalkhawmte tana buatsaih, “Training of Village Council on Formation of Village Disaster Management Committee” leh “Sensitization Programme on Preparation of Village Disaster Management Plan” October ni 4 – 6 chhung awh tur chu District Bawrhsap, Kumar Abhishek, IAS chuan a hawng.

He hunah hian District Bawrhsap chuan thu sawiin, Village Disaster Management Plan siam pawimawh-ziate, chhiatna lo thleng palh theih hmachhawn tura a theih ang anga inbuatsaih lawk a ṭhatziate a sawi a, chhiatna a lo thlenin Village Council tinte’n mahni bialtu Zonal Officer ṭheuhte hrilh hriat nghal vat ṭhin tur a nih thute sawiin, training tura kalkhawmte chungah lawmthu a sawi a, mithiamten zirtirna chi hrang hrang an pekte chu uluk tak leh hriatchian ngei tuma ngaithla turin a ngen a ni.

A hawnna programme hi C.Laltleipuii, MCS, SDO (Sadaar)-in kaihruaiin, Village Council hrang hrang aiawha training leh sensitization programme-a tel tura lo kalte hnenah lawmthu a sawi a, training leh sensitization programme hi Covid-19 hri vanga hun engemawchen ngaihchan a nih thu a sawi a, nimin aṭang khan SOP ṭha taka zawm chungin Serchhip District chhunga Village Council 54-a member pahnih ṭheuhte chu nitin mi 36 zelin, ni 3 chhung training neihpui turin ruahmanna an siam tih a tarlang bawk a ni.

Training-ah hian khuarel chhiatna thlen thulha chet laknaa, Village Council/ Village Disaster Management Committee mawhphurhna (Role of Village Councils/ Village Disaster Management Committee in Disaster Management) leh khuarel chhiatna thlen thulh atana ruahman-na lo siam lawk dan (Village Disaster Management Plan)-te zirho a ni a, Vanlal-duhi Ralte, District Organizer chuan zirtirna a pe a, mibo zawn leh chhanchhuah hna thawhdan kalhmang hmasa (Basic Search & Rescue techniques) chung-changah Lalṭhakima, Leader, Quick Response Team chuan zirtirna pe-in, hliam enkawlna pek hmasak dan (Basic First Aid) chung-changah Serchhip District Hospital-a thawkten zirtirna an pe a, sawihona leh zawh-na hunte neih zui a ni bawk.