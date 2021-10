Kawng siam nana lung hman ṭha lo a ṭhaa thlak turin hriattir

Serchhip Sub Hqrs YMA, Vigillance & Monitoring Committee leh Bukpui Branch YMA-te chuan Thawhṭanni tlai khan NH-54 double Lane a laih zau hna thawh meka lung hman tha lote chu a ṭhaa thlak turin thawktute an hriattir.



Ministry of Road Transport & Highways, Government of India hnuaia National Highways and Infrastructure Development Corporation (NHIDCL)te enkawl NH-54 kawng Double Lane a laihzau hna thawh mekah, tunlai hian Bukpui khaw chhungah kawng laih zau hi hna thawh mek a ni a, hetih lai hian, Bukpui chhunga Tui paihna (Humepipe) phumna tura Lung hman tum chu ,a chak/chang tha tawklo nia hmuh avangin October ni 25 (Thawhtanni) tlai khan Serchhip Sub Hqrs YMA hnuaia Vigillane & Monitoring Committee leh Bukpui Branch YMA tangkawpte chuan a hmunah kalin an enfiah nghal a. Ruahsur leh nisa pawh dawl zawllo khawpa lungno chu kawngpui siamna atana hmantlak anih loh avangin Lung dang chang tha zawka thlak turin,National Highways and Infrastructure Development Corporation (NHIDCL) hotute leh an hnuaia hnamdang Contractorte chu .hrilh hriat nghal an ni.

Ministry of Road Transport & Highways, Government of India hnuaia National Highways and Infrastructure Development Corporation (NHIDCL)ten Aizawl-Tuipang (NH-54-na) Double Lane a laihzau hna thawk mek hi package 8 a then niin,Package 2 -na(Baktawng –Keitum) inkar kawngpui laihzau hna hi Serchhip khawpui leh a chhehvel hmun hrang hrangah tunlai hian ngawrh taka thawh kal mek a ni.