LLTF/VLTF member Covid-19 vanga nunna chan zangnadawmna dilna 2 pawm

Nimin khan LLTF/VLTF member, Covid-19 vanga thi te Ex-Gratia Compensation Scheme hnuaia cheng nuai 20 pek theihna atana dilna 5-te chu Claim Approval Board Chairman Ramchuana, Addl. Secretary Finance, Task Group on Insurance chairman ni bawk hoin an ngaihtuah a ni a, mi pahnih dilna pawm a ni.

Nimina ṭhukhawm chuan Aizawl District aṭanga claim awm 3 zinga 2 chu an pawm a, pakhat hi document tihchian ngai a la awm avangin pawm a ni lo a, Champhai leh Kolasib District aṭanga claim pakhat ve ve dawn pawh document la fel tawk lo a awm avangin pawm a ni lo a, hengte hi docu-ment kimchang awm hunah la ngaihtuah leh tur a ni.

Ex-Gratia claim thei tura VLTF/LLTF member in-register hi LLTF-ah sawrkar hnathawk regular 3354 awmin, sawrkar hnathawk lo 754 an awm a, hnathawh ziak chiang lo 3 awmin, an vaia inziaklut hi 4524 an awm a, VLTF-ah hian sawrkar hnathawk inziaklut 2217 awmin, sawr-kar hnathawk lo 17969 leh nihna inziak chiang lo 5 an awm a, an vaia VLTF-a inziak-lut hi 22389 an awm a ni.