MADC Staff Office kal tur dang

Mara Students Organisation chuan Mara Autonomous District Council-in sawrkar hna a lak dan ah lungawi lovin nimin khan Siahaa MADC Staff office kal tur an dang.

MSO sawi danin MADC-a sawrkarna chelh mek tuten tunhnaia sawrkar hna an lak chu Advertisement awm lovin, an duhsak zawng an la a, an lak zawngte chu ban leh vek phutin nimin aṭang khan MADC staff Office kai tur an dang a ni.

MSO Hqrs General Secretary Zephtha chuan tun MADC sawrkarin hna an lak tharte RTI hmanga an hriat chin chu mi 19 niin, Advertisement awm lova lak vek an ni a, Mara mipui huap zo lo a ni a, MADC hi Mara mipui ta a nih anga Mara mipui huapa hna lak a nih theih nan an hnalak tawhte chu bân a, a thara advertisement tichuah a la leh turin an phut tih a sawi.

Nimin tlai thleng khan MADC hotute leh MSO Hqrs hruaitute hi inremna mumal tak an la nei lova, MSO te hian an thil phut a hlawhtlin hma chu MADC Office dan chhunzawm an tum thu an sawi a ni.