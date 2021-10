Marli Vankung lakluh a ni ta

Guwahati High Court Additional Judge atan Marli Vankung chu Guwahati High Court Chief Justice Sudhanshu Dhulia chuan rinawmna thu tiam tirin nimin khan a la lut a, Marli Vankung hi Mizo hmeichhe zinga High Court Additional Judge hmasa ber a ni.

Lakluh inkhawm hi Aizawl Guwahati High Court ah neih niin, a rual hian mi 4, Advocate Kakheto Sema, Devashis Baruah, Arun Dev Choudhury leh Judicial Officer Malasri-te pawh Guwahati-ah lakluh an ni bawk a ni. Marli Vankung hi Mizoram Judicial Service aṭanga hetiang dinhmun thleng thei hmasa ber a nih bakah Mizo hmeichhe zinga High Court Judge atana ruat hmasak ber a ni a, mipuite chu dikna leh rinawmna ngaina zel tura a duh thu a sawi a ni.