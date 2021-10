Lirthei chetsualnaah boral

Nizan hmasa khan Lalduhawma (Valduha) H/o Hunherliani, Darnam Veng chu lirtheia chetsual-naah a hmunah a boral a, nimin khan vui liam a ni.

Thudawnna sawi danin, Lalduhawma leh ṭhianpa-te chu khuaah an ram riahnaa chakkhai lamin an kal a, heta ram lam pana an lêt chu Chawm kawngah an chesual a, kawng chhuk ulh taka an tlan chu an lirthei chuanna scooter brake ṭhat loh vangin kawng thlangah an tlan liam a, kawng thlanga thingkung ding chu an su a, an chetsualnaah hian chesawn thei lova awmin, feh hâw-ten an rum ri hria-in an pahnih hian hmuh an ni a, Lalduhawma hi an chetsualna hmunah hian a boral nghal a, Lalduhkima hi Serchhip damdawi in panpui nghal a ni a, mahni in lama inenkawl tura chhuahtir leh a ni.