MGNREGS-ah thingtlang mite rahbehna a awm niin sawi

BJP Mizoram Pradesh chuan Central sawrkarin MGNREGS min pek aṭanga Material Compoment lo kal chu MNF Ruling Party Worker-te duhsak nana hman a nih bakah, Aizawl khawpui chhunga MNF Worker-te hnenah thingtlang khaw tam takah Material Component hna (Contract Works) a pe a, MGNREGS (Wage Component) rim taka buaipuitu VC/VEC leh thingtlang mipuite chanpual chhuhsakna a nih avangin thingtlang mite rahbehna lian tak a ni.

Nimina thuchhuah an siamah BJP Mizoram Pradesh chuan Central sawrkarin Welfare Scheme tam tak a kalpui zingah MGNREGS chu thingtlang mite dawmkanna tur, hnathawh tur awm pawh khawpui area pawn lam tan a ni tih CM Zoramthanga kaihhruai MNF Sawrkar chuan hria a, rang taka MGNRGES Act anga kalpui nghal turin Mizoram BJP chuan sawrkarna chelh mek MNF sawrkar chu an hriattir tih an sawi a, kum khat chhunga thingtlangmite ni 100 inhlawhna tur pawisa (Wage Component) Central sawrkarin 100% min tum sak a, mipui inhlawhna (wage component) aṭanga 40% material Component a ni tih an tarlang a.

hnuaia Central Schemes Monitoring and Vigilance Cell chuan Central Schemes MGNREGS kalpui a nih dan zirchianga RTI zawhna leh chhanna an neihah, Mizoram sawrkar chuan Gazette Notification chhuahin State Level ah State Employment Guarantee Council, District Level-ah District Employment Council,Block Level-ah Block Employment Council leh Village Level-ah Village Employment Council siamin MGNREGS kalpui turin thuneihna a pe a, Village Employment Council (VEC) nilo chu a taka din leh kalpuina pakhatmah a awm lo tih hmuhchhuah a ni tih an tarlang a, MNF Ministry hian MGNREGS inkaihhruaina dan pawngsualin eirukna khurpuiah a siam chho ta nia sawiin, pawi an tih thu an sawi.

MNF sawrkarin DRDA Office, BDO office-te hminga Contract hna siama, MNREGS a kalpui dan bawlhhlawh tak duh lohna chu BJP Mizoram Pradesh chuan Central sawrkarah thlenin hma an la dawn tih an sawi bawk.