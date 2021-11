Nausen thi tlemna ber Mizoram

Sample Registration System (SRS), Government of India in SRS Bulletin, October, 2021 a tih chhuahah Mizoram chu kum 2019 chhunga India ram pum a nausen kum khat hnuai lam thi tlem ber na State a ni.

Sawrkar thuchhuah tarlan danin hetiang dinhmun Mizoramin a thlen theihna chhan chu mipuiten mithiam te thusawi an awih that avang leh tanhona that vang a ni tih an sawi.

Nausen kum khat hnuai lam thi zat tehna hi Infant Mortality Rate (IMR) tih a ni a, Infant Mortality Rate hi ram pum leh state chhung mipui nawlpui hriselna dinhmun tehfung (indicator) pawimawh tak a ni. Government of India in SRS Bulletin, October, 2021-a a tihchhuah SRS bulletin 2019 ah Mizoram Infant Mortality Rate(IMR) chu 3 a ni. Nagaland State IMR 3 nen ti tha ber an ni. Pahnihna Sikkim IMR 5 leh pathumna Kerala state IMR – 6 a ni. Hetih lai hian India ram pum chawhrual a IMR chu 30 a ni a. North Eastern States pumpui chu National level IMR 30 aia hniam vek a ni.