Mizorama Covid-19 dinhmun sawiho

Nimin chawhnu khan Health Minister Dr. R.Lalthangliana hovin SAD Conference Hall, MINECO-ah COVID-19 dinhmun sawiho a ni a, he hunah hian DM&R minister Lalchamliana, MOT Chairman Dr. ZR Thiamsanga, MLA, Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo, Health Secretary Pu R. Lalramnghaka bakah Aizawl bawrhsap, Health Department, DM&R, Home, ZMC hotute telin, IMA, MOT, MKHC, Jt. NGO Coordination Committee leh Aizawl City Local Council Association aiawhte an tel a ni.

Meeting-ah hian sawrkarin Covid-19 hripui dona kawnga hma thar lak dan tur ngaihtuah tura a din State-Level Expert Committee on COVID-19 Management-te rawtna thlirho a ni a, rawtna an thlen zingah hian Mizoram pawn aṭanga rawn lutte khuahkhirhna dan hman lai mek siamṭhat chungchang te, sample test dan thar ruahmanna te, Home Isolation inkaihhruaina siamṭhat chungchang te, natna benvawn neite leh kum upate fimkhurpuina tur te, Containment zone puan dan thlak chungchangte, Covid-19 hri kai na zualte damdawi pek dan tur inkaihhruaina te, hmun hran hrana Covid-19 testing kiosk dah belh chungchang te, contact tracing kalpui dan chungchangte leh thil pawimawh hrang hrang a tel a ni.

He ṭhutkhawmnaah hian zau takin sawihona hun an hmang a, rawtna leh ngaihdan chi hrang hrang sawiho niin, a ṭha thei tur ang bera ruahmanna siam tum a ni.

Meeting kaihruaitu Dr. R. Lalthangliana chuan Covid-19 hripui kan dona kawngah hian inthlahdah hauh chuang si lovin, kan hmalak dan kan her hret te pawh a tul niin a lang a, hemi atana expert team ten uluk taka ngaihtuahna an seng hi a lawmawm a ni, a ti a. Mizoram dinhmun kan tawng mek thlir chungin kan hmalakna thar turah mipuite leh tlawmngai pawlte bakah kohhrante pawhin tha taka min thlawp ngei kan beisei a ni, a ti.

Meeting-ah hian inchhungkhura kum upate leh natna benvawn nei chenpuituten fimkhur lehzuala an venpui a tul thu sawi a ni a, kan fimkhur lehzual hle a ngai tih hi kan inchah nawn mawlh mawlh a tul ani, an ti a. Civil Hospital, Aizawlah ICU ward thar naktukah hawn a nih dawn thu tarlan niin, hemi atana thawktu tur specialist daktawr 5, Nurse 25 leh thawktu dangte pawh lak fel vek tawh an nih thu tarlana ni.

Dedicated COVID Hospital-Zoram Medical College a ICU Ward pawh karleh lamah chuan hawn theih tura peihfel tum a nih thu meetingah hian tarlan a ni a, ventilator rawn bun tur Company Engineer te pawh vawinnah rawn thleng tawhin an hna an thawk nghal char char tawh a ni.

District Hospital 6 ah Paediatric ICU dah tur a ni a, hospital pakhatah hian ICU khum 4 leh HDU khum 8 zel dah tura ruahman a ni.

Mizoram pumah vaccine dose 11,23,292 pekchhuah tawh niin first dose 6,80,690 (88%) pekchhuah tawh niin, full dose la tawh mi 4,42,602 (65%) an awm a, full dose pe chhuak tha ber 3 na dinhmun Mizoramin a hauh mek a ni.

Khum beta na leh tar chaklo pawn chhuak thei tawh lote vaccine pek dan tur ruahmanna siam mek niin, district tinah DC te kaltlangin survey neih mek a ni a, tunah hian district 3 atang report dawn tawh niin, heng mite tan hian mobile team din a, an chenna inah vaccine pe tura kal chilh a ni ang. Ramri kana raltlan lo, lutte pawh a theih ang anga umzui a, vaccine pek an nih thu tarlan a ni bawk.

Meetingah hian COVID-19 symptom neite inzep lova a rang thei ang bera sample test zui a pawimawh hle tih tarlan a ni a, RAgT negative pawh symptom an neih chuan RTPCR emaw TrueNAT hmanga sample test nghal tur a ni tih chu sawrkar laipuiin inkaihhruaina a siam saah a awm reng a ni tih tarlan leh a ni.