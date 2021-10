Mizoramah a vawi khatna atan Apprenticeship Mela nei

Labour, Employment, Skill Development & Entrepreneurship Department leh Skill India tangkawp buatsaih ‘Apprenticeship Mela 2021’ chu Govt. ITI Complex, ITI Vengah nimin khan hman a ni a. He Mela hi LESDE Director, K.Lalhmingliana’n a hawng a ni.

LESDE Director chuan India ramin nasa takin tan a la a, state hmasawnte ruala Mizoramin ke a pen a, Mizote theihna leh thiamna pawh tunlai khawvel mila her rem a tul tawh a ni a ti. Tunlaiah chuan skill hman tangkai thiamna khawvelah kan awm tawh avangin Mizote themthiamna te khawvel mila phochhuah a hun tawh a ni a ti. Thalaite thiamna tam tak haichhuak tur hian tan tlan a ngai a ni tiin he Mela-a tel zawng zawngte a chah bawk a ni.

‘Apprenticeship Mela’ Mizoram-a hmannaah hian Firm 14 chuang an tel thei a – chungte chu Medhavi Foundation, LBS Suzuki, NECS, CK Hyundai, The Grand Hotel, Vakiria, Liando Auto Works, Mission Foundation Movement, PEARL leh Vocational School of Education leh a dangte an ni. Mizorama hman a nih rual hian, ‘Apprenticeship Mela’ hi India rama state hrang hrangah pawh he ni hian hman vek a ni a. He programme-in a tum ber, kut themthiam kawnga hmasawn tumte leh eizawn tumte, eizawng tlaka an thiamna chher hriamsak a, a ruai thei tute nen intawh khawmna hun siamsak a ni a. Apprenticeship Mela-ah hian apprentice atana inziak lut duh dan Registration Booth siam a ni nghal a, training la nei ngailo tan pawh an zir theih tur zawng kawh hmuha, Basic Training Course Mizoram leh State pawna awmte hrilh hriat a, an tuina kawnga eizawng tlaka thiamna an neih theih nan Workshop buatsaih nghal a ni.