MPTA-in raltlan ṭanpuina cheng nuai 1 Sub-Hqrs. YMA hnenah hlan

Mizoram Primary Teacher’s Association (MPTA) chuan nimin khan Myanmar aṭanga Mizoram-a raltlante ṭanpuina atan Sub-Hqrs. YMA, Serchhip hnenah cheng nuai khat leh bungrua ṭhahnem tak an hlan.

Raltlan ṭanpuina hlanna puala inkhawm tawi Serchhip Sub-Hqrs. YMA Conference Hall-a neihah hian MPTA Gen. Hqrs. leh MPTA Sub-Hqrs. Serchhip hruaitute an tel a, MPTA Gen. Hqrs.-a Gen. Secretary R.Zonunmawia chuan tun ṭumah hian Myan-mar nena ramri nei Sub-Hqrs. pathumte hnenah ṭanpuina Rs.5,20,000/- hi an hlan thu sawiin, Serchhip Sub-Hqrs. hnenah hian Rs.1,00,000/- bakah thawmhnaw leh mamawh thil hrang hrangte chu an thil hlan zingah hian a tel thu a sawi.

Serchhip Sub-Hqrs. YMA Vice President Lalram-mawia kaihhruai he hunah hian Serchhip Sub-Hqrs. YMA Secretary PC Vanlal-luna chuan Serchhip Sub-Hqrs. YMA-in raltlante an lo dawnsawn dan leh an buaipui dan te sawilangin, tunah hian an huamchhunga Branch 14-ah raltlan mi 190 vel an rawn luh tawh thu a sawi a ni.

Hetihlai hian Serchhip Sub-Hqrs. YMA hian Myan-mar aṭanga raltlante ṭanpuina atan hian Serchhip Town chhung leh Direct-a awp Branch-ahte ṭanpuina a khawn mek a, nimin thleng khan Branch 20 aṭangin ṭan-puina pawisa leh bungrua ṭhahnem tak a lut tawh a, tunhnaia Serchhip a raltlan rawn lut chhungkaw pakhat chu an dinhmun en a ṭanpui nghal ngai an nih avangin nimin vek khan Serchhip Sub-Hqrs. YMA hian Rs.2000/- leh Buhfai bag khat chu an awm-na Branch YMA kaltlangin an hlan nghal bawk a ni.