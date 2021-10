November ni 1 aṭangin Siaha District-ah school-ah zirna kalpui ṭan a ni dawn

Siaha District bawrhsap leh DDMA chairman ni bawk Kesavan R, IAS kaihruaia nimina Siaha District Level Task Force committee on Education ṭhukhawm chuan pawl 10 leh 10+2 zirlaite chu SOP leh CAB zawm chungin November ni 1 aṭanga school-a zirna kalpui ṭan tawh turin an rel.



Meeting-ah hian Education Dept. official te atangin report ngaihthlak a ni a. Siaha District chhunga zirtirtu 95 in Covid-19 hri veiin, 89 an dam tawh a, 6 enkawl mek an ni a. Zirlai naupang zingah, 358 in veiin,356 an dam tawh a, 2 enkawl mek an ni bawk. Siaha district hnuaiah hian Primary School-131,Middle School-77,High School-26 leh Higher Secondary School-7 a awm mek a ni.



Medical Dept.official-te pawhin Zirtirtute zingah mi tlem te tih lo chuan Vaccine an lak vek tawh thu tarlangin, Covic-19 SOP leh CAB zawm chunga class kalpui a ni chuan, zirlai naupang upa deuh leh lungfing deuh tawh pawl 10 leh 10+2 zirlai te tan chuan class an kal hi a him tawk tawha an hriat thu an sawi bawk.



Meeting chuan School tinten SOP leh CAB an zawm ṭhat leh ṭhat loh vil a, thlakhat hnua committee hnenah report pe turin Education Dept hotute a ngen a. Chumi report a zir chuan Middle School leh Primary School te hawn theih a nih leh nih lo DLTFC chuan a la rel leh dawn a ni.