Pawn chhuak theilote hri danna pe turin sawrkar inbuatsaih mek

Pawn chhuak thei lote hnena hri danna pe turin Mizoram sawrkar a inbuatsaih mek.

State Immunisation Officer, Dr. Lalzawmi chuan kokim zawka Mizoram tuam chhuah tum mek a nih thu sawiin, tunah hian Mizoram puma pawn chhuak thei lo, khum beta awmte leh ramtuileilote chu a hmuna kalchilha hridanna pe turin hmalak mek a nih thu a sawi a, hetah hian damlo nazawng erawh an pek theih loh thu leh pawn chhuak ngai lo, mamawh tak tak chauh pek an nih tur thu a sawi.

Dr. Lalzawmi chuan hridanna dose khatna la duh lo bur an la awm thu a sawi a, heng mite hian an lak duh theih na’n beihpui an thlak thu a sawi a, hri danna la duhlote finchhuaha an lâk duh theihna tura puitu tur mobiliser an ruat thu leh vawiin aṭanga training an pek dawn thu a sawi a, he’ng mite hian hridanna la duh mi pakhat an hruaiin Rs.50 zel an hlawh dawn tih a sawi a, hridanna la duh lo burte tihngaihna vak a awm loh thu a sawi a. Insawiṭhaih chingte pawh an la awm leh zel thu leh heng zingah hian sawrkar hnathawkte pawh an tel ve nia an hriat thu a sawi a ni. Voter ID leh Aadhaar nei ve lo te tana hridanna an lak theihna tur ‘special session’ siam a nih thu a sawi bawk.

Mizorama kum 18 chin chung lam zinga za zela 60.78 an tling tawh a, Covid-19 hri danna hi Zirtawpni thleng khana vaiin dose 11,57,114 pek chhuah a ni tawh a, hri danna dose hmasa dawng hi mi 6,86,020 an ni a. Mizoramah hian kum 18 chin chung lam mi 7,75,106 awm anga chhutin za zela 88.51 chuan hri danna dose hmasa hi an la tawh tihna a ni a, dose 2-na nena hri danna la kim tawh hi mi 4,71,094 an awm tawh a ni.