Presbytery Inkhawmpuiah ‘Pathian Biak Inkhawm tihtlem rawtna hnâwl

Inrinnia Chhimchhak Presbytery Inkhawmpui rorel inkhawm neihah Serchhip bial aṭanga thulut, “Pathian Biak Inkhawm tihtlem ni rawh se” tih chu hnâwl a ni.

Presbyterian Mizoram Synod hnuaia inkhawmpui lian ber dawttu Presbytery hrang hrangte chuan nimin, Pathianni hmang khan inkhawmpui an nei a, Chhimchhak Presbytery inkhawmpui vawi 98-na pawh Serchhip Bethel Koh-hran Biak In, P&E Vengah Zirtawpni aṭang khan neih ṭan niin, Inrinni khan Moderator Upa KL Pakunga kaihhruaiin rorel inkhawm neih a ni a, hetah hian Agenda ngaihven hlawh ber “Pathian Biak Inkhawm tihtlem ni rawh se” tih chu sawiho a ni a, a rawttute chuan tun dinhmunah Mizoram pumah inkhawm percentage a chhe tawh hle a, tuna Pathian Biak inkhawm neih dan chu tun hmaa nunphung mila siam a ni a, tunah chuan eizawnna leh kan nunphung pawh a danglam tawh a, inkhawm tihtlem a nih chuan hlut pawh kan hlut zawk ang a, chhungkuaa awmhona turin zan âwl pawh kan insiam tam thei ang, tiin an sawi a, mahse he sawihona hi hun engemawchen sawiho a nih hnuah hnawl a ni ta a, New Serchhip Bial aṭanga thulut, “Serchhip-ah ruihhlo ngaite enkawlna Synod Rescue Home din ni rawh se” tih chu Synod-a kal zel turin pawm a ni a, ‘Ruihhlo ngaite enkawl kawngah chak zawkin Mizoram Synod-in hma la se’ tih chu hmalakna kal mek a nih thu inhrilhfiah a nih hnuah a hranpaa pass a ni lo a ni.

Rorel inkhawm chuan Vanchengte kohhran chu an Biak in sakṭhat remtihsak a ni a, Serchhip Dinthar leh Field Veng Kohhrante chu an dilna angin Kohhran Upa 3 ve ve thlan phalsak niin, Serchhip Chanmari Vengthar kohhran pawh Kohhran Upa 2 thlan an dilna pawm-sak an ni a, nakuma Pres-bytery Inkhawmpui neihna hmun atan Chhiahtlang Kawn Veng Kohhran Biak In a ni dawn a, Moderator atan Rev. Zohmunmawia, New Serchhip Bialtu pastor a ni ang.

Nimin chawhma khan Upa thlan thar mi 6-te nemngheh niin, chawhnu lamah Upa boral 6-te sunna hun hman a nih bakah Moderator kal chhuak, Rev. H.Lalawmpuia’n inthlahna thuchah a sawi a, inkhawmpui a ṭiak a ni.

Chhimchhak Presby-tery-ah hian Pastor bial 5 awmin, Kohhran 22 an awm a, Kohhran member 14,960 (Mipa-7,301 leh hmeichhia-7,659) awmin, danzawhkim 11,072 an awm a ni.

Hetihlai hian Aizawl West-I Presbytery inkhawmpui-ah pawh Tuikual leh Vaivakawn Pastor bial aṭangin Pathian biak inkhawm tihtlem rawtna hi a lut a, hetah pawh hian hun engemawchen sawiho hnu-ah hnawl a ni a, he rawtna puluttu bial aiawhte chuan inkhawm tam lutuk chu nu leh pa tam takin an chhung-kua an uap tam loh phah avangin khawtlang sualna pawh a punlun a ni, an ti a, inkhawm tam lutuk hian mi tam tak eizawnna a chhe zawngin a nghawng a ni, an ti bawk a, ṭhenkhat chuan inkhawm titlem chuang lovin thil danga inhmanna tihtlem an rawt thung a ni.

He rawtna hi nikum lam khan Synod Executive Committee kuta dah a ni tawh a, kumin Synod inkhawmpui-ah hian sawiho leh tho a nih an rin thu ṭhenkhatin an sawi chhuak a, sawihona chu a tawk an tih thu an sawi a ni.