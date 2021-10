State Level Workshop on SSG 2021 hawng

Nimin khan Deputy Chief Minister Tawnluia chu ‘State Level Workshop on Swachh Survekshan Grameen (SSG), 2021’-ah khuallian niin, District tina Deputy Commissioner leh PHE Official-ten telpuiin, Zoom kaltlangin ṭangkai leh tluang taka hman atan a hawng.

Dy. Chief Minister chuan Department of Drinking Water & Sanitation, Ministry of Jal Shakti, Government of India chuan SSG 2021′ a huaihawt leh dawn a, hei hi India ram pumpuia Thingtlang khua zawng zawng huap Faina kawnga inelna a ni, tiin a sawi a, khuallian chuan inelna ngawr ngawr ringawt ni lova, mipuite thinlunga faina kawnga hmasawnna tuh zel chu sawrkar mawhphurhna a ni a, chutih rualin a khawtual mi ten sawrkar thu zawm a, faina kawnga hmalakna tawiawm chu zoram tana hmasawnna leh changkangna bakah mawina thlentu a ni, tiin a sawi.

Hawnna programme zawhah hian PHED Conference Hall, E-in-C PHED Office-ah Workshop in a chhunzawm nghal a ni, SSG inelnaah hian fullmark mark 1000 niin, tehfung pathum a awm dawn a, chungte chu- Citizen feedback – 350 marks (mobile hmanga mipuite feedback aṭangin); Direct observation- 300 marks (khaw thlan bikte survey an ni ang); Service Level Progress- 350 marks (District tinin an hnathawh an report aṭangin)

Kum 2018 aṭang khan SSG hi huaihawt a lo ni tawh ṭhin a, hemi Kum hian India ram thingtlang khaw 7000 en dik niin, kum 2019 ah khaw 17200 en dik a lo ni tawh bawk a. Kuminah hian 17425 vel endik tum a ni. Kum 2019-ah khan Mizoram chuan category hrang hrangah lawmman pakhatna Smaller States and UT zingah leh Northeast States zingah a lo dawng tawh a, District pathum – Kolasib, Serchhip leh Aizawl-te pawh Northeast-ah 1st, 2nd leh 3rd Prize an la bawk a ni.