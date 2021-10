Raltlan chhinchhiah a an dinhmun chiang taka hriat tum

Hnahthial District Raltlan Committee nimina ṭhukhawm chuan a remchang hmasa ber-ah Raltlan awmna khuate tlawh a, anmahni chhinchhiah bakah an dinhmun chiang taka hriat tum nise an ti a ni.

Myanmar ram buaina avanga mahni sa himna zawnga Hnahthial District chhunga raltlante chhinchhiahna fel tak neih a nih theih nan te, ṭanpuina leh thilpek mumal leh rualkhai zawka an dawn theih nan tiin Hnahthial DC leh SP-in din tura a tih Hnahthial District Raltlan Committee, NGO leh Khawtlang hruaitu te kaihhruaina a din chuan nimin chawhnu khan meeting an nei a.

Meeting hi B. Lalhmingliana, Chairman Hnahthial District Raltlan Committee chuan a kaihruaiin raltlan chungchangah sawrkar a inrawlh a rem loh avangin hetiang hian DC leh SP office ruahmanna in kan indin a, sawrkar lama kan hotute hian raltlan te felfai taka chhinchhiah a, ṭanpuina leh thilpek an dawn te hriatpui vek an duh a, hei vang hian khawtlang hruaitute leh NGO te committee din turin min ti a, anni lam pawh an inhuamna a thui em em a ni tiin sum chhung lut duh tan pawh sum chhun luhna tur Mizoram Rural Bank-ah Account No. 97012884509 hawn a nih thu a sawi a ni.

Committee-ah hian Sub Hqrs. YMA Hnahthial President B. Lalhmingliana chu Chairman a ni a, Vice Chairman-ah F. Laldinthara President Hnahthial District VC Association, Secretary-ah K. Lalsangzuala, Secretary Sub Hqrs. YMA; Asst. Secretary-ah FC. Lalrinliana, Secretary Hnahthial District VC Association; Treasurer-ah K. Lalramchuani, President Sub Hqrs. MHIP leh Treasurer-ah Biaklali, Secretary Sub Hqrs. MHIP te an awm a, Executive Committee member atan veng tin aṭangin an ruat bawk a ni.