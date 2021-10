SEDP-in nakum atangin kuthnathawktute hnen a thleng dawn:Lalruatkima

Nimin khan Farmer Society Conference Hall, Mualkhanga Tuirial MLA bye election campaign neihnaah, Lalruatkima, adviser, MNF Gen. Hqrs., RD Minister ni bawk chuan, “SEDP-in nakum aṭangin kuthnathawktute hnen a thleng dawn,” a ti.

MNF adviser chuan, “MNF sawrkar chuan a intiamna a tihlawhtling tam tawh hle a, a la tihhlawhtlin lohte pawh tihlawhtling turin hmalam a pan zel bawk a ni,” a ti a, “Hripuiin min nuai chungin kan manifesto tihhlawhtlin a tam tawh hle a. Congress zu zawrh vanga Zoram rumna titawp turin zu zawrh kan titawp nghal a. Lirthei neite manganna Lifetime vehicle tax siam danglam nghal a ni a. Kan hnamzia nena inmillo Sikul kal dan thlak danglam nghal a ni bawk. Eirukna do nan Lok Ayukta hnathawk theia siam a ni tawh bawk a ni. Zoram dung tluan kawng chhe em em pawh tunah chuan a lo zia-awm ta hle a nih hi,” a ti.

MNF adviser chuan, “Zirtirtu indaih lohna nasa lutuk phuhruk nan zirtirtu lak belh an ni a. Eirawngbawlna gas leh buhfaia harsatna kan tawh fo chu a lo tawp ta a, kan hnianghnar ta hle,” a ti a. “Congress sorkar laiin Zophaiah zirlai leh media miten Assam police lakah kut nasa takin an tuar a. Chhantu an nei lo. Tunah chuan ramri humhim turin sorkarin huaisen takin hma a la ta mek zel a. Ramri humhalh nan ramri-ah hmasawnna hna thawh mek zel a ni,” a ti bawk.

Pu Lalrinsanga Ralte MLA, adviser pawhin thusawiin, “Karhnih chhungin bye election neihna tur bial ka fang chhuak a. Mi chi hrang hrang ngaihdanah ruling MNF Candidate thlantlin tumna boruak a lian hle a ni,” a ti a. “Candidate zawng zawngte an ṭha vek a, MNF candidate hian ṭhat bikna a neih chu ruling candidate a ni hi a ni. Oposition thutthleng aṭang chuan bial hmasawnna hna thawh tak tak a har. Chuvangin, he bial hmasawnna thlen tak tak tur chuan ruling MLA in neih a ngai a ni,” a ti bawk.

He hun hi MPF Vice Chairman Thanchungnunga’n a kaihruai a ni.