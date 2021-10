Raltlan tan Lunglei District-ah Rs.53,803/- seng tawh

Lunglei District Addl DC M.Misael chuan Myanmar aṭanga raltlan Lunglei District-a mite tanpuina atan Mizoram Sawrkar chuan Rs.53,803/- a seng tawh a ti.

Myanmar aṭanga raltlan Lunglei District a mite ṭanpuina kalpui zel dan tur chungchangah Steering Committee For Myanmar Lunglei puipate chuan Addl DC kawmin, an pawlin raltlante tana an hmalak tawhna kawng hrang hrang an hrilh bakah hmalak chhunzawm zelna tura sawrkar Official lam leh tlawmngai pawl dang te, VC lamte nena mumal taka hmalakho dan ngaihtuah ṭul an tih thu te an hrilh a. Heng bakah hian raltlante hi Lunglei khawpui lamah an lo luh belh zel avang leh lo lut zel tur pawh an la awm dawn chauh nia an hriat thu Steering Committee puipa te hian sawiin, tun dinhmunah an tan awmna tur Camp siam nghal mai a harsa a nih pawha reilote an awm lailawkna tur hmun ngaihtuah a tul thu pawh Addl. D.C hi an sawipui a ni.

Hetihlai hian Mizoram sawrkar chuan June thlaa Lunglei District-a raltlan awmte chhinchhiah chin mi 173-te tan mipakhatah Rs.311/- zel angin Rs.53,803/- YMA Sub Hqrs kaltlanga alo sem tawh tih tarlan a ni.