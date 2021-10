Serchhip District BBBP Task Force thukhawm

Nimin khan Serchhip District Task Force on Beti Bachao Beti Padhao te chu an chairman Kumar Abhishek, IAS, Serchhip Bawrhsap hovin DC Meeting Hall-ah an ṭhukhawm a, kum 2020-21 Action Plan kalpui tawh dan thlirletin, 2021-22 Action Plan tur an duang nghal.

“Fanu chu venghim la, zir puitlintir rawh” hmalakna hi Serchhip District-ah kum 2018-19 aṭanga kalpui ṭan tawh niin, nimina ṭhutkhawmnaah hian Hmalakna awm tawh chinte thlirlet a nih bakah hian kum lokal leh tur atana Action Plan duanna meeting hmasa ber neih nghal a ni a, line department-ten an hma zawn aṭanga BBBP kalphung hnuaia thawh theih chi hrang hrangte thehlutin thuneitu sang zawkin an pawm tura thehluh leh tur a ni ang.