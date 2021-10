Mizoram Cleanliness Week (Faina Hapta) 2021 hman dan tura sawrkarin ruahmanna hrang hrang a duante Serchhipah tluang taka kalpui a nih hnuah vawiinah Faina Hapta khârna hun hman a ni dawn.

Sawrkarin Faina Hapta hman dan tur a ruahman angin nimin khan sawrkar office hrang hrangten anmahni office ṭheuh tihfai hnatlang an nei a, kohhran ṭhenkhat pawhin an hmun-hmate an tifai bawk a ni.

Vawiina khârna hun hmanna hi DC Conference Hall-ah hman a ni dawn a, K.Saitluanga, DIPRO chuan kharna hun hi kaihruaiin, District Bawrhsap Kumar Abhishek chuan khuallian niin a hmanpui dawn a, Albert Vanlalliantluanga chuan Faina Hapta hman dan report a pe ang a, faina hapta puala intihsiakna hrang hranga lawmman sem a ni bawk ang.