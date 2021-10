Serchhipah Vawk chaw channa khâwl sem

Nimin khan AH & Vety Training Hall, P&E Veng, Serchhipah FOCUS hnuaia vawk vulh tura thlan bik mi 10 hnenah Vawk chaw channa khawl hlanna hun leh vawk chaw sawngbawl dan inzirtirna hun hman a ni.

He hun hmanpuitu, Dr. Lalrotluanga Sailo, Deputy Director (Vety), PMU, FOCUS chuan thusawiin, ran vulh tura thlan chhuah (Progressive farmer)-te hnena vawk chaw channa (Chaff Cutter) pêk an ni chu a lawmpui thu a sawi a, anniho hi sawrkarin duhsak takin vawk in sakna tur a pek bakah vawkpui tur a note 6 ṭheuh pek an la nih tur thu a sawi a, ran vulhtute chu sawrkarin a theih chin chinah puih zel a tum thu sawiin, ran chaw upna tur hmanruate pawh pêk an la nih tur thu a sawi a, tuna an pek a chaw channa khawl pawh hi khawl chak tak, 3 horse power lai a ni a, hnim kuang lian tak pawh a ṭhuai bung thei tih sawiin, Department aṭanga farmers-te ṭanpuina pek tawh hman ṭangkai loha awm ṭhin erawh pawi a tih thu sawiin, tuna mite hi chuan ṭangkai taka hmang ngei tura chahin, an hmang ṭangkai ngei em tih pawh thawktuten an enfiah zui tur thu a sawi bawk.

He hun hi Dr. R.Lalmakthanga, DVO, Serchhip kaihruaiah hian K.Laltlanmawia, District Project Manager, FOCUS, Serchhip District pawhin thu a sawi a, Dr. Thang-zadinga, CVO, Serchhip chuan lawmthu sawiin hun a khar a, chumi hnuah department thawktuten khawl hman leh enkawl dan turte a taka tichhinin zirtirna an pe zui a ni.