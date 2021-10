Staff Nurse hna lak chungchang sawifiah turin ZMC Director hriattir

Tunhnaia Zoram Medical College-a contract-a thawk tur staff nurse 50 lak chungchanga thil fello awm nia sawi chu sawifiah turin sawrkarin ZMC Director nimin khan a hriattir.

Tunhnaia Zoram Medical College-a contract-a thawk tur staff nurse 50 lak zingah personal interview hmachhawn lo leh nursing registration neih ngai, nei si lote lak tel ni anga social media a thuthang a awm avangin Health & Family Welfare Department, Govt. of Mizoram chuan ZMC Director chu insawifiah turin a ti a, a insawifiahna hi a rang thei ang bera Secretary, Health & Family Welfare Department hnenah thehlut turin a hrilh a, insawifiah tura hriattirna hi nimin khan tihchhuah a ni.