Tuirial bial bye-election-ah vawiinah vote thlak dawn

Vawiinah Tuirial Assembly bial bye-election-a vote thlak turin engkim peihfel a ni tawh a, zing dar 7 a\anga tlai dar 6 thleng vote thlak hun hawn a ni ang.

Inthlan vote thlak buatsaihtu tur Polling party-te chuan nimin khan an duty-na tur an pan a, chhun dar 12 pelh khan a chhuak hnuhnung berte chuan an duty-na tur panin EVM dahkhawmna Govt Kolasib College Multipurpose Hall an chhuahsan a ni.

Vote hi tukin dar 7 a\anga tlai dar 6 thleng thlak a ni ang a, dar 5 hnu lam hi Sabath Serh-te tan a zuah deuh tura tih a ni a, Covid vei zingah Vote thlak duh an awm chuan mipui vote thlak zawh lama thlak tur a ruahmanna siam a ni tih Kolasib DEO Dr R Lalthlangliana chuan a sawi a ni.

Vote tlate hi Government Kolasib College-ah November ni 2-ah chhiar a ni dawn a, Counting Hall hi siam fel a ni tawh a, dawhkan 7 awmin Vote tla te hi Round 4-a chhiar a ni ang.