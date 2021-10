Tûr hmanga sangha dil hrai chungchangah FIR pahnih thehlût

Tûr hmanga sangha dil hrai chungchangah nimin khan Serchhip Police Station-ah FIR pahnih thehluh a ni.

Nimina Serchhip Police Station-a FIR thehluttute hi tûra hraisak dil neitu Lalhmangaiha Ralte, Serchhip Chanmari Veng leh Serchhip District Fisheries Association-te an ni a, an FIR-a an ziah dan chuan October ni 11, 2021 khan Serchhip Hmar Veng Hmawngawn lui kama Lalhmangaiha Ralte, Serchhip Chanmari Venga mi sangha dil chu mi tutih hriat lohten tûra hraisakin, a dila sangha zawng zawng a thi uih vek tawh tih an tarlang a, Lalhmangaiha Ralte chuan kuminah sangha chi Rs.20,000/- man vel a dah thu leh tuna a sangha hlut zawng chu Rs.80,000/- vel a ni tih tar-langin, a titute chhuichhuak a, dan anga action lak a nih ngei theihna tura hma laksak turin a ngen a ni.

Serchhip District Fisheries Association aiawha hming ziaktu, Hmangaihthanga, President leh HL Muanthanga, Secretary-te chuan Serchhip leh a chhehvela sangha dil neituten misual kut an tuar nasa hle ṭhin tih tarlangin, Lalhmangaiha Ralte sangha dil khawihtute chu a rang lama chhui chhuaka a na thei ang bera hremna pek an nih theih nana theihtawp chhuahpui turin Police-te chu an ngen a ni.