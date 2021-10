Halpuah leh halmawi khap hlawhtlin theih dan tur sawiho

Nimin khan I&PR Director Lallianpuii, MIS hovin a pisaah I&PR officer-te leh Mizoram Journalist Association (MJA) Office Bearer-ten sawrkarin hunpui vuakveta halpuah, halmawi, silai lem mu nei chi leh sky lantern a khap tura mipuite zirtir dan tur leh khap a hlawhtlin theihna tura hmalakna pawimawhte an sawiho a, MJA hi an President Zonunsanga Khiangte-in a ho a ni.

Meeting kaihruaitu I&PR Director Lallianpuii chuan sawrkarin hmalakna thar a neih changa mipuite zirtirna leh hrilfiahna kawnga MJA-ten sawrkar ṭha taka an thawhopui ṭhinnaah lawmthu sawiin, mipuite hmakhaw ngai tak chunga theihtawp an chhuah ṭhin chu lawmawm a tih thu a sawi a, thawh-hona ṭha neih chhunzawm zel pawh a ṭul tih sawiin, khawvel ṭhang zelah mipuiten information an dawn theihna hmanrua (platform) zawng zawng chu luhchilh ve zel a ngai tih a sawi a, inzir thar reng a ṭul hle a ni, a ti a, sawr-karin kumtin halpuah leh halmawi khapna a tichhuak ṭhin a, hei hi kan zawm ṭha tawk lo emaw ni chu aw tih turin thil a awm ṭhin a, tunah pawh hian nasa lehzuala ṭan lak a ngai a ni, a ti.

MJA President Zonunsanga Khiangte pawhin sawrkarin an chungah rinna a nghat ṭhin chu lawmawm a tih thu sawiin, mipuite tana ṭha tur leh an himna tur zirtirna kawngah chuan theihtawp chhuahin ṭan an la ve reng dawn a ni tih a sawi bawk.

Nimina ṭhutkhawmnaah hian hmalak dan tur ṭha chi hrang hrang sawiho a ni a, chung zingah chuan supply awm lo tura a rang thei ang bera tun aṭanga chetlak a ṭul thu leh ramri luhka pawimawhah lirthei lo lut reng reng uluk taka check leh bazar-a zawrh a awm leh awm loh check tura police hotute hnena ngenna siam te, MIMA hotute hnenah an memberte zingah hetiang sawrkarin a khap thilte hi Mizorama lalut lo tura hmala tura ngen te, kum hmasa lama he khapna bawhchhia sawrkarin a mante hrem an nih dan puanzarte a ṭul thu sawi niin, hremna hi a na tawk lo nge dan kenkawh ṭhat a nih lo zawk tihte pawh zirchian a ṭula hriat a ni bawk a, sawrkarin kum tin khapna thupek a chhuah ṭhin chungin tunhma lama ṭha taka zawm a nih hnuah tunhnai kum tlemte kal ta aṭang khan zawm ṭhat a ni lo ni a lang chu hmalakna kawngah ṭan thar a ngai hle tih sawi a ni bawk.

Heng bakah hian kumtin halpuah leh halmawi hâlna hmun hi veng tinah a tam ngai lova, Police lamin mobile team te siam a, hetiang hâl a nihna hmun hi rang taka pan vat ṭhin a ṭhat thu sawi a ni a, chanchinbu, TV leh radio kaltlangin halpuah leh halmawiten kawng hrang hranga hringmite harsatna a thlen dan uar lehzuala puan te, editorial leh article hmanga nasa lehzual zirtirna pekte a ṭha tih a ni a, Delhi sawrkar pawhin kumin July thla khan halpuah leh halmawi khap thupek a chhuah tawh thute pawh tarlan a ni a, Halpuah, halmawi, silailem mu nei chi, sky lantern khap chungchanga hmalak dan tur sawiho a ni.