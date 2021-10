Serchhip DIPRO Office khâr rih dawnDIPRO Office khâr rih dawn

Nimin khan District Information & Public Relations Office-a thawktu pakhat chuan Covid-19 hri a kai tih hmuhchhuah a nih avangin District Bawrhsap remtihna-in tun kar chhung chu DIPRO Office hi khar rih a ni dawn a, in lam aṭangin hna an thawk dawn a ni.

Nimina hri kai hmuhchhuah nena room khata awm chu test nghal niin, hri a kai lo a, room danga awmte pawhin test an neihah hri an kai lo tih finfiah a ni a, amaherawh chu office dawrtute tana fimkhur thilah hetiang hian ruahmanna siam a ni a, harsatna dang a awm loh chuan karleh aṭangin dan pangngaiin Office hi kalpui leh a ni dawn a ni.