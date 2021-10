Football thuthang (21.10.2021)

@ Chelsea chuan an player zinga hlawh hnem ber pawl England midfielder kum 22 mi, Mason Mount chu contract chungchang sawipui tumin an inbuatsaih mek. (Goal)

@ Spain forward Ansu Fati, 18, chuan Barcelona-a hun rei zawk cham turin contract thar a ziak ṭep a, a contract tharah hian release clause 1bn euro (£846m) telh a ni dawn a, a international team-mate, Pedri, 18, pawhin contract thar a ziak hnai bawk. (Fabrizio Romano)

@ Kumin nipuia Manchester United pan tur anga nasa taka sawirik, Atletico Madrid leh England right-back Kieran Trippier, 31, chuan Premier League-a inkhelh leh chu a châk tih a sawi. (Mirror)

@ United boss Ole Gunnar Solskjaer chuan January transfer window-ah a squad aṭangin player 5 vel tal chhuahtir dan a zawng. (Sun)

@ Liverpool, Borussia Dortmund emaw, RB Leipzig emaw chuan RB Salsburg leh Germany striker Karim Adeyemi, 19, lakluhna atan euro 30-40m inkar vel an sen a ṭul dawn. (ORF)

@ Netherlands defender Matthijs de Ligt, 22, chuan Juventus-a a chanvo-ah a lawm vak lova, a agent Mino Raiola chu Barcelona lama insawn dan ngaihtuah turin a hrilh. (Sport)

@ Roma chuan Aston Villa forward Anwar El Ghazi chu an ngaihve a, Villa hian Netherlands international kum 26 mi hi £18m-in an chhuah phal dawn a ni. (Football Insider)

@ Leicester City manager Brendan Rodgers chuan season thar tawp ruala contract hmang zo tur an midfielder kum 24 mi, Youri Tielemans chu a contract pawhseipui dan an ngaihtuah mek tih a sawi. (Mail)

@ FC Dallas leh United States striker Ricardo Pepi-a’n club hnena transfer dilna a thehluh chuah European club lian-te a tiphawklek hle a, heng zingah hian Liverpool leh Bayern Munich-te pawh an tel a, mahse kum 18 mi hian Wolfsburg chu mimal thilah inremna a neihpui tawh niin sawi a ni. (CBS Sport)