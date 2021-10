WhatsApp, Instagram leh Facebook hman theih lohin awm

Khawvela social media lian ber pathum – WhatsApp, Instagram leh Facebook-te chu nizan khan khawvel hmun hrang hrangah hman theih lohin a awm.

Heng social media pathumte hi Facebook tâ leh a run-na atana khawl hman thuhmun an ni a, India ramah chuan nizan dar 9 vel aṭang khan hman theih lohin a awm a, heng social media pathumte hian thil diklo a awm thu hi Twitter kaltlangin an tarlang a, he harsatna thleng a theih anga rama siamṭha tur hian hma an la nghal tih an sawi a ni.

Tun dinhmunah India ramah Facbook hmangtu hi mi maktaduai 410 vel awmin, WhatsApp hmangtu an tam ber a, mi maktaduai 530 vel an awm a, Instagram hmangtu hi mi maktaduai 210 vel an awm bawk a, he thu buatsaihlai thleng hian heng Social media 3-te hi hman theih lohin a la awm a, hetianga social media lâr pathum a hman theih loh hnu hian Telegram install thar an pung hle niin hriat a ni.