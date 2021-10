Sahuan tlawh theihin hawng leh ta

Sawrkar thuchhuak, Disaster Manangement & Rehabilitation Department-in ni 1.10.2021-a Covid-19 hrileng avanga inkhuahkhirhna kaihhruaina thar, ni 3–16.10.2021 chhung awh tur thupek a tihchhuahah a tarlan angin ni 3.10.2021 aṭanga ni 16.10.2021 thlenga AMC area chhunga inkaihruaina a siam angin, Aizawl Zoological Park pawh hemi hun chhung hian mipuite tlawh theiha hawn a ni.

Hemi chungchanga sawrkar thuchhuahin sahuan tlawh turte tana inkaihhruaina zawm ngei tur a tarlanah, sahuan tlawhtute chuan sawrkar thuchhuak dinglai angin Covid Appropriate Behaviour (CAB) uluk taka vawn tlat tur a ni a ti a, Sahuan tlawh turten Face Mask vuahin Sanitizer an pai vek tur a ni a ti a, a huho va tam tham tak inthuruala kal loh hram tur a nih thu sawiin, sahuana ramsate hnaihchilh leh chhaih nawmnah te, ei tur pekte phal loh a ni tiin, Sahuan chhungah bengchheng siam loh tur a nih bakah ruihtheih thil, zum leh hriam, puak thei thil, music box-te ken loh tur a ni a, 6. Bawlhhlawh chu a bawmah chauh paih tur a ni tiin, tlai lam 4 hnu lamah sahuan chhungah tumah awm khawtlai loh tur an ni.

Sahuan hi nitin zing dar 9:30 aṭanga tlai lam dar 4:00 thlengin hawn tur a ni a, Pathianni-ah chuan chhun dar 12:00 aṭanga tlai lam dar 4:00 thlengin hawn a ni ang a, Thawhṭanni apiangin sahuan khar a ni thung daw a, tlai lam dar 3 hnu lamah ticket pek chhuah a nih loh tur thu leh Entry ticket chu a hmunah lak chawp tur a ni tih a tarlang.

Fee hrang hrangte: