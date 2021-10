ZMC-a Covid-19 vanga nunna chân zinga 60%-te vaccine la lo an ni

ZMC-a Anaesthesilogy & ICU in-charge Dr Lalnunmawii Sailo chuan ZMC-a Covid-19 vanga nunna chan zinga 16% chu vaccine full dose la an ni a, 24% hi vaccine first dose la hman niin, a bak zawng 60% chu vaccine la lo an ni a ti a, vaccine la tawh zinga nunna chânte hi natna khirh tak chi hnih/thum lai neite leh kum 80 chung lamte an nih thu a sawi bawk a. ZMC a Covid-19 positive an enkawl sa ICU-a an admit aiin, pawn lam aṭanga refer ICU-a dah luh nghal ngai khawpa serious hi a lêt tam tak an ni tih sawi bawkin refer hma leh tlai hian thui takin awmzia a nei a, chumi tur chuan in-test vat a, hrikai inhriat veleha inenkawl hian nasa takin min veng a ni, a ti.

Dr. HC Laldina, Medical Superintendent, ZMC chuan mahnia kan awmin mask kan vuah ṭha a, ṭhiante kan kawm leh mi zinga kan awmin mask kan la thla leh ṭhin hi a pawi a, kan ṭawng reng rengin kan hmui leh hnar khuhin mask kan vuah ngei ngei a ṭul a ni a ti a. ZMC-a an tawnhriat aṭangin hrikaite awmpuite zingah ṭha taka englai pawha mask vuah, mutnaahte pawh vuah ṭhin an awm a, heng zingah hian hri kai sawi tur an awm lo a ni, a ti bawk.