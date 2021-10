ZPM aiawha ding turin hming pe lût

Tuirial Assembly biala bye-election neih turah ZPM party aiawha chuh tur Laltlanmawia chuan nimin khan Returning Officer Lallawmawma, Kolasib Addl. DC hnenah hming a pe lut a, Laltlanmawia hi ZPM Leader Lalduhoma, MLA leh hruaitu dangten an ṭawiawm a ni.

Tuirial biala ZPM party aiawha MLA chuh tura hming pe lut Laltlanmawia hi KL Siama leh Lalthianghlimi-te fapa niin, Kolasib Hmar Vengah an chhungkuain an chêng a, zirna lamah BA niin, politics-ah nihna a chelh ngai hriat a ni lo.

ZPM party aiawha ding tur Laltlanmawia chauh hi helai bial chuh tura hming pe lût a ni rih a, party dang candidate turte chuan vawiin hian Returning Officer hnenah hming an pe lut dawn nia hriat a ni a, vawiin tlai dar 3 thleng hi candidate-te tan hming pek luh theih hun hawn a ni.