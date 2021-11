Agriculture Minister-in Thenzawla Dragon Fruit chinna hmun tlawh

Nimin khan Agriculture Minister C.Lalrinsanga chuan Thenzawl Dragon Fruit Growers & Marketing Society member chhungkaw 59 leh mimal 3-ten dragon fruit an chinna hmun a tlawh.

Dragon Fruit chingtute nena inkawm honaah Minister chuan, an thawhrim-naah lawmthu hrilhin an mamawhte chu theihtawpin a ngaihtuah sak dawn tih a hrilh a, an thawhrimna chu sawrkarin a umzuisak ngei ngei dawn tih a hrilh a ni.

Minister chuan sawrkar-in loneitute tana hmalakna lian tak tak an neih thu sawiin, leiṭha siamna din tum mek a nih thu te, bio pesticides siamchhuahna tur Bio-Control Laboratory te, thlai thar sawngbawlna lam te, marketing mumal zawkte neih tumin hmalak mek a nih thu a sawi bawk.

Thenzawl Dragon Fruits Growers & Marketing Society Secretary Lalruatsanga Pautu chuan report a pe a. An member te hi Missions for Integrated Horticulture Development hmangin mi 11, FOCUS hmangin mi 28 leh SEDP aṭangin mi 20-te ṭanpui niin, an vaiin mi 59 an ni a, an dragon fruits chinna hmun hi Sathlur tlang dung niin, a bul ṭan nan an member chhungkaw 59-ten dragon fruits ban 200 ṭheuh leh mimal chhungkaw thumten ban 200 ṭheuh, a vaiin unit 62, dragon fruits ban 12000, kung 36000 an phun tih a sawi a, Society member te hian ban 400 tal neih vek theih beiseiin sawrkarah dilna an thlen mek tih sawiin, ban 400 chin hi chhungkaw chawmna leh eizawn nana tlinga ngaih a ni a, ban pakhatah hian dragon fruits hi kung 3 zel an lawntir a ni.

Society te hian Minister hnenah hian a panna kawng chungchangte, tuilak te, Electric lakluh te, beneficiary tihbelh te, processing lamte leh an mamawh dangte an lo thlen a ni.

Sawrkar chuan MIDH, FOCUS leh SEDP aṭangte hian Society member tinte hi Cement ban 200 siamna tur Rs.60,000 theuh pein, Spayer te, leitha chi hrang hrangte, Kutkawr leh cutter te an pe tawh a. A panna kawng an thawh tawh chin pawh sanction tihchhuah tawh niin, tuilakna ṭha an neih theih nan Irrigation Survey tlangpui pawh neih a ni tawh a ni.

Minister hi Prof. F. Lalnunmawia, MLA & Vice Chairman, Horticulture Development Board, Dr. ZR Thiamsanga, MLA, Vice Chairman, Health & Family Welfare Board, Rochhunga Ralte, Ex- MLA, Vice Chairman, Land Revenue & Survey Board, Er. Lalrotluanga, CE, Irrigation & Water Resources, James Lalsiamliana, Addl. Director, Agriculture, RK Nithanga, SPD, FOCUS, CH Lalmuanpuia, Jt. Director, Horticulture te leh official dangten an ṭawiawm a. Serchhip aṭangin M.Vanlalzami, DHO, Pu Tlangtimawia Zote, DAO leh official dangte leh Thenzawl khawtlang hruaitute an tel a ni.