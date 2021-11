Mizoram Khawpui Fai Endikna tan a ni dawn

October ni 2, 2021 aṭanga ṭan Mizoram Khaw-pui Fai Intihsiakna 2021 endikna chu kalpui ṭan a ni dawn ta a, nimin khan UD&PA Director H.Lianzela hovin a pisa-ah hemi atana endiktu tur Panel of Judges-te inhmuhkhawmna leh endik dan tur sawihona ‘Briefing of Panel of Judges’ UD&PA Directorate Office-ah neih a ni a, endikna tehkhawng hrang hrangte leh endik dan turte thlirhoa zirho a ni.

Faina endik turte tana inhrilhhriatna hi Convener, Director UD&PA H. Lianzela’n a kaihruai a, Department chhung leh pawn officials te, Mizoram University Professors-te bakah NGO hrang hrang hruaitute he intihsiakna endik tur hian ruat an ni a, UD&PA Department aṭangin Officer 3, Mizoram Pollution Control Board (MPCB), Mizoram University, Mizoram Journalists Association leh Central YMA aṭangin mi 2 ṭheuh telin, Category hrang hrang-ah Endiktu hrang ṭheuh awmin endikna kalpui a ni dawn a ni.

Mizoram Khawpui Fai Intihsiakna 2021 ah hian Mizoram khawpui 28 te Category 3 ah hetiang hian then hran an ni.

Category-I (Aizawl City)-ah AMC Ward I – XIX an tel a, Category-II-ah District Headquarters, Aizawl tih loh District Hqrs. dang zawng an tel a, Category-Ill-ah khawpui (town) dang 17 an tel a, Category tinah 1st Prize-ah Rs.2,22,222 leh memento & certificate, 2nd Prize-ah Rs.1,11,111 with memento & certificate leh 3rd Prize-ah Rs.77,777 with memento & certificate a ni.

Best Village Council/ Local Council lawmman pakhatna aṭanga pathumna a awm ang a, result hi Januray ni 26, 2022 Republic Day-ah puan a ni ang.

Inelna thianghlim, Mizoram Khawpui Fai Intihsiakna hi sawrkar laipuiin Swachh Bharat Mission hnuaia kumtina rampum huap khawpui fai endikna a kalpui ṭhin Swachh Survekshan 2022 atana Mizoram khawpuite inbuatsaihna pakhat atan kum 2017 aṭang khan UD&PA Department-in a buatsaih ṭhin a, Panel of Judges te hian December ni 1, 2021 aṭangin endik hna an ṭan dawn a ni.