Aizawl AR hmuna LSC nei 54 zinga 7-in an LSC surrender tawh

Assam Rifles (AR)-ten Aizawl laili an chhuahsan hun tur Revenue department-in a hre lo. Hetihlai hian Aizawl hmun laili lai a, AR-te chhuahsan tur hmunah LSC nei mi 54 an awm a, chung zinga mi pasarih chuan an LSC an surrender tawh.



Revenue department-in RTI zawhna a chhan danin, AR-ten Zokhawsang an la luah loh chhan leh tuna an awm mekna, Aizawl hmun laili an chhuahsan hun tur Revenue department chuan a hre lo a, an chhuahsan tur ram chawibawl/ hman tangkai dan turah engang ruahmanna nge sawrkarin a neih tawh tih a hre lo bawk.

AR chhuahsan tur hmuna LSC neite chu dan anga cancel theih a ni tih Revenue depatment-in RTI a chhannaah chuan tar lan ni bawkin, hetihlai hian cancel tura hmalakna a awm leh awm loh erawh an hre lo.



AR-ten an chhuahsan tur, Aizawl lailia LSC nei mi 54 zingah hian an LSC Revenue depatment-a surrender tawh mi pasarih an awm a, LSC 54 zinga 20-te chu chhiah (tax) pe ngai lo niin, chungte chu an LSC chhunga building awm lo an ni tlangpui vek a, chhiah pe thin tar lante pawh an chhiah pek hnuhnung ber chu kum 2019 a ni vek bawk.



AR hmuna LSC awm chungchangah hian court-a thubuai awm a awm leh awm loh Revenue department chuan an hre lo a, RTI chhanna atanga a lan danin, LSC nei hmasa ber mi pathumin kum 1970-ah an nei a, kum 2006 a LSC nei pahnih an awm. Kum 2006 hnu lamah LSC nei thar an awm tawh lo.

-Zalen