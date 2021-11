Lunglei NGO-ten November thla chhung sawrkar an nghak dawn

Lunglei district-a tlawmngai pawl intelkhawm chuan Lunglei a RT-PCR khawl bun chungchangah sawrkarin November 2021 ral hma ngeiin chhuanlam engmah siam lova staff leh ṭul dangte hman theih nghal turin dah fel vek turin an phut.



Nimina All NGO hruaitute inhmukhawm chuan sawrkar hmalaknate vil zui reng a nih tur thu sawiin, khawl leh thil dang ţul pawimawh lei khawmna kawngah sawrkar ke pen dan vil zui tur bik inruat a nih thu an sawi a. Sawrkar hmalakna lungawithlak leh pawmawm a awm lo a nih chuan na zawka hmalak dan relho leh a nih tur thu thuchhuah siamin an tarlang a ni.