Mipa piang tam zawk, thi pawh tam zawk

Nikum 2020 chhung khan Mizoram nau piang zingah mipa an tam zawk a, hetih lai hian thi zingah pawh mipa an tam zawk bawk.



Economics & Statistics Department-in tun hnaia an tihchhuah, ‘Annual report of Registration of Births & Deaths Mizoram, 2020’ a tar lan danin nikum 2020 chhung khan Mizoramah nau piang 23,320 an awm a, heng zinga 11,934 chu mipa an niin hmeichhia 11,386 an awm bawk. Nikum chhunga nau piang zinga 17,048 hi damdawi ina piang an ni a, a dang zawng hi in leh hmun remchang laia nau piangte an ni. Nikuma Mizoram birth rate hi 17.28% a ni.



Chhinchhiahna atanga a lan danin nikum chhung vek khan Mizoramah mitthi 6,703 an awm bawk a, heng zinga 4,266 hi mipa an ni a, hmeichhia thi 2,437 an awm bawk. Hmeichhia aia mipa thi an tam zawkna hi 1,829 a ni a. Hei hi mitthi zawng zawng atanga chhutin hmeichhia aia mipa thi an tam zawkna hi 63.64% a tling a ni. Nikum chhung vek khan nausen thi (kum 1 hnuai lam) mi 384 an awm bawk a, nausen thi zinga 204 hi mipa niin hmeichhia 180 an awm bawk. Nikum chhunga Mizorama death rate chu 4.97% a ni.



Nausen thihna (Infant Mortality Rate)-ah kum hmasa lam aiin nikum khan a sang a. IMR hi kum 2016-ah 12.66%, 2017-ah 17.35%, 2018-ah 14.48%, 2019-ah 13.31% niin nikum khan 16.47% a ni thung. IMR hi ram pum ngaihtuah (national average) ai chuan Mizoram chu a hnaim zawk a ni. Nikum ah hian nau thi saa piang (still birth) 156 an awm bawk.

Economics & Statistics Department chhut danin October 1, 2020-a Mizoram mipui awm zat tur chu 13,49,349 a ni.

Kum 2019 aiin 2020 ah birth rate a hniam zawk.



Nikum chhung khan Aizawl district-ah nau piang awm tam berin 8,795 an awm a, Hnahthial district-ah tlem berin 313 an awm a ni.



Nikum chhung khan Hnahthial district-ah mitthi awm tlem berin 138 an awm a, Aizawl district chu mitthi awm tamna ber niin 3,124 an awm a ni.