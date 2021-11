ASF vanga Mizorama vawk thi an awm loh hnuah 2 thi leh

A vawi khatna atan niminpiah khan African Swine Fever (ASF) vawk pulhri vangin Mizoramah vawk thi a awm lova, niminah 2 a thi thung.

Mizoramah ASF vawk pulhri a lêng tih hi kumin March ni 21 khan hriat chhuaha finfiah a ni a, Lunglei district-a Bangladesh ramri hnaiha awm Lungsen khuaa vawk tam tak thi chu ASF vawk pul hri vei an ni tih finfiah a ni a. Lungsen khuaah hian a vaiin vawk 757 a thi hman a. Hmun dangah darh zau zelin district 11-a khua leh veng 271-ah a darh a. Vawk thi zat hi 29,694 a tling tawh a. Vawk pul hri darh zel tur vênna atan vawk 10,380 suat a ni tawh bawk.

Vawk thi hi a ni telin a pun chhoh hnu-ah October thla chho aṭang khan a tlêm ṭan a. November ni khat khan 14 a thi a, ni 2-ah 8, ni 3-ah 4 leh ni 4-ah 6 a thi leh a. Zirtawpni khan vawk thi a awm lo a ni.

AH & Vety department hotute chuan vawk pulhri avanga vawk thi hi tlem chho telh telh mahse, ASF hri leng hi a reh tawh anga ngaih theih a la ni lo niin an sawi a. Hrileng dinhmun erawh chu a zia-awm chhoh zel an beisei thu an sawi. ASF pulhri kai tawh hi dam chhuak an awm lo niin an sawi a. Kum thum, 2013, 2016 leh 2018 khan Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS) vangin Mizoramah vawk singkhat chuang a thi ni a hriat a ni a. Chu ai chuan ASF hian hun rei lote chhungin vawk a suat hnem zawk a ni.

Hetihlai hian Lunglei district-a Tiperaghat khua a September thla chawhnu lama kel 50 vel thi leh damlo sample an lak chu National Institute of Veterinary Epidemiology and Disease Informatics (NIVEDI), Bengaluru-ah thawn a ni a. Tunhnai khan result chhuakin rinhlelh ang ngeiin kel natna chi khat ‘goat pox’ vanga kel-te hi thi an ni tih finfiah a ni.