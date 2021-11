Supreme Court judge-in Rawpuichhipah dan leh hrai inhrilhhriatna a hmanpui

Supreme Court Judge leh Executive Chairman, National Legal Services Authority (NALSA) ni bawk Justice Uday Umesh Lalit chuan nimin khan Rawpuichhipah mipuite dân leh hrai chungchanga inhrilhhriatna Legal Awareness Campaign a hmanpui a, Gauhati High Court Judge pahnih – Justice Michael Zothankhuma leh Justice Nelson Sailo ten Supreme Court Judge hi an ṭawiawm a ni.

Court sâng ber Judge nilai mek Justice Uday Umesh Lalit chuan a thlâwna dan chungchanga inpuihna legal aid dawn chu Ram Danpuiin khua leh tuite dikna leh chanvo a pek constitutional right a nih thu sawiin, hei hi mitin hnena thleng phak ngei tur a ni a ti a. Hemi kawngah hian Legal Services Authority-te hi an pawimawh a, hetiang Campaign kaltlang hian mipuiten dan hnuaia an dikna leh chanvo dik dak an hre thei a ni, a ti.

Supreme Court Judge chuan Central Sawkar leh state sawrkar ten ruahmanna an siamah te hamthatna dawngtu turin an dawng ngei em tih te, hemi kawngah harsatna an nei em tih en leh finfiah te pawh NALSA huang chhungah a tel thu a sawi lang bawk a ni.

Legal Awareness Campaign ah hian Justice Michael Zothankhuma leh Justice Nelson Sailo te pawhin thu sawina hun neiin Mizorama thubuai hlabuai dinhmun te, dan leh hrai chungchanga mipuite hriattur pawimawh te an tarlang nghal bawk a ni.

Pi Julie Lalrinzami, Chief Judicial Magistrate Aizawl leh Secretary, District Legal Services Authority, Aizawl ni bawk chuan The Mizo Marriage, Divorce and Inheritance of Property Act, 2014 chungchang a hriattur pawimawh te, social media in a hrinchhuah inpuh hmingchhiatna a pawi theih ziate leh dan hnuaia a hremna chungchangte leh kum tling lo te chunga mipat hmeichhiatna lam hawi pawikhawihna leh hleihlenna a thlen a dan hman ber POSCO Act, 2012 chungchang leh a hremna natzia te sawiin mipui zirtirna hun hmang a ni.