ASF vanga vawk thi tlem chho zel

African Swine Fever (ASF) vawk pulhri leng avangin tunhnaiah nitina vawk thi an tlem chho zel a, nimin khan Mizoram pumah 3 thiin, hengte hi Lunglei district-a mi vek an ni.

Nimin thleng khan Mizoram hmun hrang hrangah vawk 29,779 thi a awm tawh a, Thawhlehni khan vawk thi a awm lo a. Mizoram pumah ASF hridarh zel tur venna atana vawk suat zat chu 10,380 niin, niminah erawh vawk suat a awmlo a, hetihlai hian Mizoram hmun hrang hrangah chhan hriat loh, ASF rinhleh vanga vawk thi chu 533 tling tawhin, nimin khan chhan hriat loha vawk thi a awm lo bawk.

March ni 21 khan Bangladesh ramria awm Lunglei district-a Lungsen khuaah vawk ṭhahnem tak a thih avangin vawk thi leh damlo sample chu la-in National Institute of High Security Animal Diseases (NIHSAD), Bhopal-ah thawn thlak a ni a, Laboratory-a an lo endik hnuah ASF hri vanga thi tih finfiah a ni ta a ni.