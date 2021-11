Auro Scholar Programme leh Creation of role model school hawng

School Education Department, Samagra Shiksha leh Sri Aurobindo Society-te thawhdunna nimin khan Auro Scholar Programme leh Creation of role model school chu internet kaltlanga hawn a ni.

Auro Scholar Prog-ramme hi Covid-19 avanga naupangte zirna khaihlak loh nana School Education leh Aurobindo Society-te thawhdunna a ni a, he programme hmang hian naupangten micro scholarship quiz an chhang ang a, thlatin naupangte chawk phur thei turin lawmman pawh siam a ni dawn a ni. He programme hi zirtirtuten an hriatthiam theih nan online session-te pawh neih a ni dawn a, zirtirtuten nau-pangte online hmang bawkin an hrilhfiah ve leh dawn a, Auro Scholar hi naupangte chawhphur nana thla tina lawmman siam a, khawvela micro scholarship prog-ramme hmasa ber a ni a, kum 2019-a duan chhuah a ni.

School Education Secretary Dr Lalzirmawia Chhangte chuan Creation of role model school hnuaiah ‘Pathshaala App’ a hawng a, hei hi zirtirtuten anmahni duhdan mila nuam taka naupangte an zirtirna tura puitu a ni dawn a, he App atan hian school 26 thlan chhuah a nih tur thu leh Mizo naupangten an hlawk-pui ngei a beisei thu a sawi.