Bamboo Processing Factory hawng

Commerce & Industries Minister Dr R. Lalthangliana chuan nimin khan Zuangtui Industrial Estate-ah Bamboo Processing Factory leh Common Services Centre a hawng.

Bamboo Processing Factory hi Bamboo Development Agency -in National Bamboo Mission hnuaiah cheng nuai 60 seng-a a din niin, kum 2020 September thla a sak ṭan a ni, around Agarbatti Stick, size hrang hrang siamchhuahna hmun tur a ni a, thla khatah round agarbatti stick tonne 10.40 siamchhuak thei tura duan niin, heng stick siamchhuah zawng zawngte hi khawvela Agarbatti siamtu Company lian ber Ranga Rao & Son, Mysore-te’n man man takin an lei vek zel dawn tih sawrkar thuchhuah chuan a tarlang a, anni hian India ram bakah, Las, Vietnam leh USA ah factory an nei a ni.

He unit-ah hian agar-batti siamna khawl 8 dah a ni a, Round agarbatti siamna aṭanga hnawmhnawk (waste) tlingkhawmte hmang ṭangkai turin, bamboo charcoal & vinegar unit siam tel a ni a, he unit hi Zero Waste ni tura duan a ni a, round agarbatti stick siam chhuahte nget-in a eichhiat loh nan, seasoning chamber pakhat siam a ni.

Minister hian Bamboo Development Agency in an din Common Facility Centre chu a hawng nghal bawk a, hei hi puan tahtute’n an hman ṭangkai tur a din a niin, puantahtute hian puan ban manah Rs.1,200/-te an chawi ṭhin a bakah la hlum mante pawh an chawi ṭhin a, an mamawh phuhruk na’n Comerce and Industries department chuan Common Facility Centre-ah hian electric hmang la hlumna leh a phei hlumna tlawm thei ang bera an hman turin a dah a. La duang aṭanga bobbin a hlumna 4, La duang aṭanga pirn a hlumna 4, Puan ban khawl 4 te dah a ni.