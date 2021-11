Bru thenkhatten Mizorama lo let leh dan dap mek, Bengali-te nen an inmil lo

Tripura relief camp a awm, Mizoram chhuahsan a Tripura a inbenbel thlang fel tawh mi engemawzah te chuan Mizoram a rawn let leh dan kawng an dap mek a, chung mite chuan Tripura mite leh Bengali te nen a inmil theih loh vanga rawn let duh angin an insawi nia thudawn a ni.

Central YMA president Vanlalruata chuan Tripura Bru refugee camp a awm ṭhenkhatte hnen aṭangin phone call-in ngenna a dawng tih a sawi a, Tripura mite leh Bengali-te nen an inmil loh avangin Mizoram a inbenbel an duh leh zawk tih an rawn hrilh thu leh an duhna an rawn thlen chu a tlai tawh thu leh MoU sign aṭang pawha kum 2 dawn a vei leh tawh thuin a lo chhang tih a sawi a. Amah rawn betu chuan mi engemawzah Mizoram a inbengbel a, rawn let duh leh ta zawk an awm niin a rawn sawi tih Vanlalruata chuan a sawi bawk.

Central YMA president chuan amah rawn betute chuan Mizoram sawrkarah heng an duhna te hi an thlen em tih erawh hriat zui a nei lo niin a sawi.

Hemi chungchangah hian Mizoram Bru Displaced People Forum (MBDPF) General Secretary Bruno Msha pawhin Mizoram a rawn let thlang leh ta zawk an awm nia sawi chu an lo hriat tawh thu a sawi a, khawi camp-a awmte nge an nih leh mi engzatnge an nih tih erawh hriat an nei lo.

Bru-te lo kir nan January 16, 2019 khan New Delhi ah sorkar laipui, Mizoram leh Tripura sorkar leh Bru aiawhten inremna thuthlung an lo ziak tawh a, MoU ah chuan November ni 30, 2019 hnu lama Tripura a Relief Camp a la awm mekte chu an duhthlan-na in Tripura ah an cheng hlen thei dawn a, repatriation lo kalpui tawh a Mizorama kir lehte tan erawh Tripura ah let leh remtih a ni dawn lo a ni.

Relief camp a awm mek te hian Dhalai district-a Haduklay leh Bongophapara-ah te an inbenbelna tur an sa mek a, North Tripura district-a Khahamthaipara (Ranipara ti a hriat thin) leh Kaskaupara-ah te inbenbelna tur in an sa ṭan tawh bawk a ni.