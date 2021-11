Football thuthang (22.11.2021)

@ Manchester United chuan Real Madrid head coach Zinedine Zidane chu an manager atana lakluh tumin hma an la zui zel a, a landan chuan United hian Ole Gunnar Solskjaer thlaktu tura kum 49 mi, Zidane an lakluh dawn chuan sum tam zawk an tawktarh a ngai dawn a ang. (Times)

@ Manchester City leh England winger Raheem Starling chuan January thlaah Barcelona-a loan-a kal a duh a. Kum 26 mi, Starling hian tun season-ah hian game 3 chiah a la khel a, City hi chhuahtir turin a ngen tawh a ni. (90 min)

@ Manchester City hian Sterling hi loan-a chhuahtir an rilruk lova, hetihlai hian amah thlaktu tur an lalut thei a nih chuan lei diltute dilna an bengkhawn dawn a ni. (Mirror)

@ Chelsea nena contract thar chungchanga indawr mek, England midfielder Mason Mount chuan player ṭha awmkawmna club lam pan a rilruk lova, kum 22 mi hian a dinhmun thlak theihna a hmuh chuan chhuak turin a inbuatsaih a ni. (Star)

@ Arsenal chuan RB Salzburg rawlthar Karim Adeyemi chu an ngaihven mek a, German striker kum 19 mi hi Alexandre Lacazette thlaktu atan an hual a, mahse Gunners hian nakum nipui thleng nghah an tum a ni. (Mirror)

@ Barcelona-a thla 6 chauh contract nei tawh France forward kum 24 mi, Barelona winger Ousmane Dembele chu Manchester United chuan an ngaihven. (Mundo Deportivo)

@ Chelsea manager Thomas Tuchel chuan Crystal Palace-a loan-a kal mek, midfielder Conor Gallagher chu a hmalam hun tur chungchang sawipui a tum a, kum 21 mi hian tun season-ah Premier League game 10 khel tawhin goal 4 a thun bakah assist 10 a nei tawh. (Four Four Two)

@ PSG chuan Borussia Dortmund striker Erling Braut Haaland, 21, an ngaihvenna chu an titawp a, a aiah Fiorentina forward kum 21 mi, Dusan Vlahovic lak an tum dawn a ni. (El Nacional)