Manchester United-in Solskjaer an bân ta

Manchester United chuan Inrinni zana Watford lakah 1-4-a an chak loh hnuah an manager Ole Gunnar Solskjaer chu an bân ta.

United hian Premier League-a an game hnuhhnung pasarihah vawi khat chiah hnehna changin, tun season-a game 12 an khelh aṭangin point 17 chiah la hlawh chhuakin, table-ah 7-na an ni mek a, hmahruaitu Chelsea aiin point 12 ngawtin an hniam tawh a ni.

United chuan First-team coach Michael Carrick chuan United hi a enkawl lailawk dawn a, hetihlai hian tun season tawp thlenga manager lailawk tur hi United hian an zawng dawn a ni.

Kum 48 mi, Carrick hi Jose Mourinho thlak turin December 2018 khan manager lailawk atan an lalut a, March 2019-ah a nghetin kum 3 daih tur contract an ziakpui a, kumin July thla khan kum 2024 thleng daih tur contact an ziakpui leh a, Solskjaer hi kum 2013-a Sir Alex Ferguson bân hnua United-in a ngheta manager an lak 4-na niin, a aia experience nei tam zawk, David Moyes, Louis van Gaal leh Mourinho-te aiin an chhawr rei zawk a ni.

United chuan thuchhuah siamin, “Hetianga thutlukna harsa tak siam a ngai ta hi hrehawm kan ti khawp mai,” an ti a, “Hetihlai hian tunhnaia kan dinhmun a lawmawm lo hle a, mahse kum 3 chhunga club din chhohna atana a hnathawhte hi thup theih a ni lo,” tiin Solskjaer chungah lawm thu an sawi a, club-a a dinhmun chu a ngai reng dawn tih sawiin, “A chanchin hi player a nih lai chauh a ni lova, thil ropui tak min thlentu manager, mi ropui tak a ni,” tiin an sawi bawk.

United hian Darren Fletcher chu technical director a la ni chhunzawm zel dawn a, United hi Thawhlehniah Champions League-ah Villareal khel turin Spain-ah an zin dawn a, hemi hnu hian Chelsea leh Arsenal-te an hmachhawn leh dwn a ni.