Chief Minister-in New Delhi-ah mi pawimawhte a kâwm

New Delhi-a châm mek Chief Minister Zoramthanga chuan Mizoram hmasawnna tur ngaihtuahin nimin khan Ajay Kumar Bhalla, Union Home Secretary te, Arvind Kumar, Intelligence Bureau Director, India-German Water Partnership team-te leh Power Finance Corporation Ltd. hotute a kawm.

Chief Minister chuan Union Home Secretary leh Intelligence Bureau Director-te chu an pisa-ah ve ve hmuin, thu pawimawh tak tak an sawiho a, India-German Water Partnership hruaittute nen Mizoram House Conference hall, Chanakyapuri-ah inkawmin, Aizawl Water Distribution System chungchangte sawiin, Mizoram dinhmun leh ruahtui khawl chungchangte an sawiho a ni.

Power Finance Corporation Ltd. Project Director-te nen Mizoram House Conference hall-ah vek an inkawm a, Mizoramah kawlphetha hnianghnar zawka awm theih dan tur kawng dap theih dan chungchang an sawiho bawk a ni.