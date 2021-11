Chief Secretary-in ZMC a tlawh

Mizoram Chief Secretary Dr Renu Sharma chuan nimin khan Zoram Medical college, Falkawn tlawhin an hnathawh dan leh hmalakna chi hrang hrangte a en bakah thawktute nen ZMC in harsatna a tawhte leh mamawh chi hrang hrangte an sawihova, ZMC project hrang hrang tihhlawhtlinna tur leh infrastructure lam tih changtlunna bakah COVID-19 hri kaite enkawlna kawngah a tul anga theihtawp chhuaha hmalakpui a tum thu a sawi a ni.

ZMC Director Dr John Zohmingthanga leh a thawhpuiten Chief Secretary hi ZMC Administrative Block ah lo dawngsawngin inhmelhriattirna hun leh ZMC dinhmun tlangpui inhrilh fiahna hun hman a ni a, hemi hnu hian ZMC-a State Referral Hospital tlawhin Medical Superintendent leh a thawhpuite nen an inkawm a, damdawiin kalphungte leh hmalakna chi hrang hrangte inhrilh fiah a ni a, COVID-19 hri kaite enkawl dan leh COVID ward hrang hrang dinhmun leh kalphungte an sawi a ni.