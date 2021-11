Mizorama Oil Palm chin tharthawh leh tumna tha lo la ti reng

ASEP, BIOCONE leh Conservation Mizoram-ten an din, Joint Action Committee on Oil Palm chuan thuchhuah siamin, Mizorama Oil Palm chin tharthawh leh tumna chu ṭha lo an la ti reng tih an sawi a, thu dik leh belhchiandawl chauh hmanga zirtirna pe ṭhin tawh turin Department lam thuneitute an beisei thu an sawi.

JACoOP-in thuchhuah an siamah chuan National Mission on Edible Oil – Oil Palm Mission hnuaia Mizorama Oil Palm chin tharthawh tur chungchanga ‘titihona hun’ Directorate of Agriculture, Government of Mizoram-in Nov. 5, 2021-a a siam chu lawmawm an tih thu sawiin, “Environment” ngaihtuah tel chunga hmalakna a awm chho ta chu hmasawnna ropui tak nia an hriat thu an sawi a, he titihona hunah hian rilru zau tak leh inhawng taka an sawiho nia an hriat thu leh, kan ram leh a chhunga chengte himna turin rah ṭha zawk a chhuah ngei an beisei thu an sawi a ni.

JACoOP chuan Red Oil Palm ching mêk leh hlawhtlinpui mêkte thinlung takin a lawmpui thu an sawi a, a ching mêkte enkawl chhunzawm leh puihbawm chungchangah pawh sawrkarin theihtawp a chhuah chhunzawm zel an beisei thu an sawi bawk a, hetih rual hian Red Oil Palm-a beidawnga, hmalakna tawpsan a, suat leh tate leh suat mêkte erawh a tawrhpui thu sawiin, chhawmdawlna awm thei ang angte sawrkar lam pawhin ngaihtuahsak se a duh thu an sawi a ni.

Hetihlai hian Oil Palm chin tharthawh/ hmatharlaa chin thar leh chu tun dinhmunah chuan kan ram leh a chhunga cheng – nungcha chi hrang hrang te, tualṭo thlai leh hnimhnah hrang hrang te, leilung, tuihna leh kan hnam ziarang leh nunphung, kan sakhuana thlenga nghawng ṭhalo zawk nei thei a nih avangte, kuthnathawka eizawng tam zawkte tan pawh a hnemhnanpuiawm awm chuanglo tur a nih avangin ṭha an tih loh dan a la ngai reng a, an dinna ngaiah an la ding reng tih an sawi.

Hei bakah hian sum leh paia a hlawkna phena a nghawng ṭhalo awm theite ngaihtuah chunga, kan ram leh hnam himna tur thlir chunga hmalak nise tih chu JACoOP dinna a la ni reng tih an sawi a, chik zawk leh ril zawk, uluk leh fimkhur taka zirchianga, thudik leh belhchiandawl chauh hmanga zirtirna pe ṭhin tawh turin Department lam thuneitute pawh an beisei thu an sawi bawk.